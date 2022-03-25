YouTube заблокировал канал крымского оккупанта Аксенова: тот возмутился

Популярный видеохостинг YouTube заблокировал канал так называемого главы временно оккупированного Россией Крыма Сергея Аксенова. Предатель Украины возмутился из-за такого решения дочерней компании Google.

Аксенов также посетовал на якобы ограничение свободы слова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Youtube заблокировал мой канал. Честно говоря, плевать. Тем более, что американская платформа не выполняет российские законы. Просто еще раз показали, чего стоят их заклинания о "свободе слова", - написал он.

Как сообщает российское издание "Комсомольская правда", канал Аксенова был создан в 2015 году. На него было подписано около 12 тысяч человек.

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Напомним, YouTube заблокировал пропагандистские российские каналы в Украине. Под запрет попали "Первый канал", "Россия 24" и "Россия 1", TASS, "РИА Новости", РБК, "Телеканал Звезда".

Как сообщал OBOZREVATEL, один из главных кремлевских пропагандистов Владимир Соловьев создал новый канал на видеохостинге Youtube. Однако его быстро забанили.

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