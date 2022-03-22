Российский пропагандист Соловьев создал новый YouTube-канал, но его сразу же заблокировали

Один из главных кремлевских пропагандистов Владимир Соловьев создал новый канал на видеохостинге Youtube. Однако его быстро забанили.

Об этом в Facebook сообщил российский оппозиционный телеведущий автор интернет-канала Sotnik-TV Александр Сотник. Он выразил благодарность всем, кто принял участие в "охоте".

"Свежий YouTube канал Соловьева удален. Спасибо всем, кто поучаствовал в охоте. Слава Украине! Бан пропагандонам!" – написал Сотник.

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Напомним: YouTube заблокировал Соловьева в ночь на 8 марта. Сначала под блокировку попал канал пропагандиста под названием "Соловьев LIVE". Через некоторое время стал недоступным и второй – "Вечер с Владимиром Соловьевым". Эти каналы российского пропагандиста стали недоступны не только для жителей Украины, но и для людей в других странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, YouTube заблокировал аккаунт вожака так называемой "ДНР" Дениса Пушилина. К моменту блокировки на него было подписано только 3 тысячи человек.

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