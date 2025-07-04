Вечером в пятницу, 4 июля, Россия после тяжелой ночи снова атаковала Киев ударными дронами. В небе над столицей работали силы ПВО.

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Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. Людей призвали оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги.

"Киевляне и гости столицы. Не покидайте укрытия до завершения воздушной тревоги. Угроза сохраняется!" – отметили в КГВА.

Мэр Киева Виталий Кличко тоже сообщил о работе сил ПВО и отметил, что вражеские БПЛА заходят на город с разных направлений.

"В регионах, где объявлена воздушная тревога, в воздушном пространстве большое количество ударных дронов. Работает ПВО по вражеским БПЛА, находитесь в укрытиях!" – сообщили в ВС ВСУ.

Там отметили, что, предварительно, основной вектор движения вражеских ударных БПЛА снова на Киевщину и столицу.

Напомним, что с вечера 3-го и до утра 4 июля РФ массированно атаковала столицу Украины ракетами, ударными и имитационными беспилотниками. В ряде районов Киева зафиксировано падение обломков, вспыхнули пожары, из-за действий врага пострадали 26 мирных жителей, известно об одном погибшем.

В Соломенском районе был поврежден пятиэтажный жилой дом. В здании частично обвалилась наружная стена со второго по третий этаж, есть риск обрушения перекрытия.

Из-за ударов РФ в городе были повреждены железнодорожная инфраструктура, здание школы, а также уничтожена трансформаторная будка. В столице фиксировали высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Это было вызвано пожарами, которые возникли в результате террористической атаки России.

По состоянию на вечер 4 июля спасатели ликвидировали все пожары, возникшие из-за российского комбинированного обстрела. На одной из локаций аварийно-спасательные работы были приостановлены, их продолжат утром следующего дня.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Воздушных сил, во время массированной атаки россияне запустили по Украине более полутысячи дронов и 11 ракет, среди которых одна аэробаллистическая ракета Х-47 М2 "Кинжал", шесть баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и четыре крылатые ракеты "Искандер-К".

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что в ночь на 4 июля Россия выпустила по Украине рекордное количество "Шахедов". Их из почти 540 беспилотников было более 330.

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