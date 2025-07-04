Начнём с того, что российско-азербайджанские отношения долгое время строились на прагматизме. С одной стороны, Россия рассматривала Азербайджан как важного партнёра на Южном Кавказе, в первую очередь, в контексте контроля над конфликтом в Нагорном Карабахе. С другой — Азербайджан выстраивал многовекторную внешнюю политику, избегая чрезмерной зависимости от Москвы, при этом не вступая в открытые конфликты. Однако баланс начал меняться после 2020 года, когда Азербайджан одержал победу над Арменией, получив поддержку Турции и Израиля. Ситуация усугубилась после открытого сотрудничества России с Ираном. Понимая риски этого сотрудничества, Азербайджан вероятно позволил Израилю наносить удары по территории Ирана, что стало поводом для усиления напряжённости между странами.

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Ирану, будучи в ситуации, когда по нему бьют со всех сторон, уничтожают ядерные программы и объекты, становится, мягко говоря, не очень. Под боком находится сильный союзник — Россия, нужно просить помощи. Но, несмотря на то, что Иран колоссально помог России в конфликте с Украиной, несмотря на подписанный меморандум о всевозможном партнёрстве и сотрудничестве, РФ в свою очередь просто отказалась от помощи Ирану (не говоря уже даже про слухи, что Путин звонил Трампу и предлагал помощи).

И вот, президент США Трамп завершает конфликт между Ираном и Израилем. А мы резко вспоминаем, что Иран же наш союзник. Что делать? Ответ простой — вступить в открытую конфронтацию с Азербайджаном, чтобы показать Ирану, что мы с ними, что мы их поддерживаем, что мы ещё имеем вес в этом регионе. Вот только на фоне массовых ударов по Тегерану, уничтоженных ядерных объектов, какие-то дурацкие задержания выглядят как шоу представление в цирке. А результатов у этой клоунады появилось несколько: РФ потеряла доверие Ирана, усугубила союзнические отношения, практически уничтожила отношения с Азербайджаном, увеличила риски открытого вооружённого конфликта и открытия ещё одного, уже азербайджано-российского фронта. А самое важное — потеряла рычаги влияния на этот регион…