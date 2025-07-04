Афганистане при власти "Талибана" запрещено:

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– Образование для женщин после 6 класса;

– Участие женщин в спортивных мероприятиях;

– Да что там: женщинам запрещено просто говорить в публичном пространстве.

Также под запретом:

– Музыка;

– Политические дебаты на ТВ;

– Изображения людей в СМИ;

– Шахматы (!)

Почти не удивляет, что первой страной, официально признавшей "Талибан" законной властью в Афганистане, стала Россия.

На фото: флаг "Талибана" над посольством Афганистана в Москве.