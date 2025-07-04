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Блог | Что запрещено в Афганистане под властью "Талибана"
Афганистане при власти "Талибана" запрещено:
– Образование для женщин после 6 класса;
– Участие женщин в спортивных мероприятиях;
– Да что там: женщинам запрещено просто говорить в публичном пространстве.
Также под запретом:
– Музыка;
– Политические дебаты на ТВ;
– Изображения людей в СМИ;
– Шахматы (!)
Почти не удивляет, что первой страной, официально признавшей "Талибан" законной властью в Афганистане, стала Россия.
На фото: флаг "Талибана" над посольством Афганистана в Москве.
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