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Леонид Невзлин
Леонид Невзлин
Израильский общественный деятель, издатель

Блог | Что запрещено в Афганистане под властью "Талибана"

Что запрещено в Афганистане под властью 'Талибана'

 Афганистане при власти "Талибана" запрещено: 

Видео дня

– Образование для женщин после 6 класса;

– Участие женщин в спортивных мероприятиях;

– Да что там: женщинам запрещено просто говорить в публичном пространстве. 

Также под запретом: 

– Музыка;

– Политические дебаты на ТВ;

– Изображения людей в СМИ;

– Шахматы (!)

Почти не удивляет, что первой страной, официально признавшей "Талибан" законной властью в Афганистане, стала Россия. 

Что запрещено в Афганистане под властью "Талибана"

На фото: флаг "Талибана" над посольством Афганистана в Москве.

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