Яблочный уксус для похудения: мужчина испытал на себе и показал впечатляющий результат. Фото

Американский блогер Роб Ривера для похудения попробовал неделю пить яблочный уксус и показал, как изменилось его тело за это время.

Так, на протяжении семи дней мужчина добавлял в рацион 2-3 столовых ложки натурального уксуса. Результатами эксперимента он поделился на своём YouTube-канале (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ривера добавлял его в воду, еду и даже пил чистым. В начале диеты мужчина весил 68,2 килограмма. Всю неделю он не ограничивал себя в питании, кушал как обычно и однажды пил алкоголь.

По словам блогера, уксус не очень приятный на вкус, однако пить его было не так неприятно. Он отметил, что диета повлияла на его пищеварение, у мужчины была диарея. Ривера развенчал миф о том, что добавление яблочного уксуса в рацион снижает аппетит.

По истечению недели американец весил 67,6 килограмм, а значит похудел всего на 600 грамм. Ривера сказал, что это не очень хороший результат, по сравнению с другими диетами, которые он пробовал. Однако блогер заметил впечатляющие изменения в своём теле. Мужчина предположил, что это больше связано с тем, что он ежедневно занимался спортом, а не с употреблением яблочного уксуса.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американский блогер Роб Ривера неделю ел только картофель и показал, как изменилось его тело. Он также испытал на себе яичную диету и поделился результатом.