Парень 7 дней ел только картошку и показал, как изменилось его тело. Фото

Американский блогер Роб Ривера ради эксперимента неделю ел только картошку и показал, как изменилось его тело и самочувствие.

Так, парень варил и жарил картофель без добавления соли и масла, а также пил только чай и кофе без кофеина, рассказал он в своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В начале диеты Ривера весил 62 килограмма. Однажды он обратился к врачу и сдал анализ крови.

"У меня очень сильно упал уровень сахара и электролитов в крови. Чтобы избавиться от недомогания, мне пришлось включить в свой рацион немного фруктов и добавлять по щепотки соли в пищу, поскольку мне не хватало энергии", – рассказал Ривера.

По словам блогера, несмотря на минусы, диета оказалась эффективной. Однако он признался, что неделю выдержать было нелегко.

"Я похудел примерно на три килограмма и потерял где-то два сантиметра в талии. В принципе, употребление любой низкокалорийной пищи в течение недели приведет примерно к такому же результату, но без сахара и соли я бы не справился", – отметил парень.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, большинство продуктов, которые люди называют здоровой пищей, в том числе и смузи, на самом деле таковыми не являются. В этом уверена нутрициолог из Австралии Сьюзи Баррел.