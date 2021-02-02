Мужчина 7 дней ел только яйца и показал, как изменилось его тело. Фото

Американский блогер Роб Ривера ради эксперимента неделю ел только яйца и показал, как изменилось его тело и самочувствие.

Так, парень варил и жарил яйца с добавления перца, соли и немного масла, а также пил только зеленый чай, рассказал он в своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В начале диеты Ривера весил 68,5 килограмм. Во время яичной диеты, кроме главного продукта, кушать разрешено овсянку с фруктами один раз в день, а также одно яблоко, огурцы или морковку.

Блогер отметил, что питаться одними яйцами сложно, поскольку это очень низкокалорийная диета и постоянно хочется есть. Так, всего в день можно съесть всего шесть яиц, овсянку и яблоко – это 900 калорий.

По словам Риверы, сложнее всего было воздержаться от употребления кофе по утрам. Он подчеркнул, что важно при этом пить много воды, поскольку зеленый чай обезвоживает организм.

На восьмой день диеты мужчина весил 64 килограмма, а значит похудел на 4,5. Он отметил, что это лучший результат, который был у него когда-либо. Блогер добавил, что сомневается в полезности такой жесткой диеты, но назвал ее эффективной.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американский блогер Роб Ривера ради эксперимента неделю ел только картошку и показал, как изменилось его тело и самочувствие.