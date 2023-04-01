'Я знаю, что все будет хорошо': в Днепре девушка сделала предложение тяжелораненому бойцу в реанимации, их женили прямо там. Видео

В одной из больниц города Днепр тяжелораненый военнослужащий Михаил женился со своей 20-летней возлюбленной. Девушка сама сделала предложение бойцу, как только он пришел в себя.

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Организовать церемонию прямо в реанимации помогли врачи. Об этом идет речь в сюжете ТСН(чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

22-летний защитник Украины присоединился к Вооруженным силам летом прошлого года. В марте боец получил тяжелую минно-взрывную травму в Донецкой области.

Благодаря усилиям и профессионализму врачей, военнослужащий пришел в себя, однако впереди ему предстоит еще длительная реабилитация.

Возлюбленная бойца, 20-летняя Дарья, сразу же после стабилизации состояния бойца решила сделать ему предложение. Женилась пара прямо в реанимации, а с организацией праздничной церемонии помог персонал больницы, в котором восстанавливается воин ВСУ.

Врачи уверены, что Михаил встанет на ноги и полностью восстановится, однако до этого следует пройти длительное лечение.

"Он у меня самый лучший. За его доброту, искренность, он самый дорогой, знаю, что все будет хорошо", – сказала девушка.

Напомним, украинский военный Богдан Артемов, который защищает страну в Бахмуте на Донетчине, сделал все для того, чтобы попасть на собственную свадьбу. Чтобы добраться до родных Черкасс, воину понадобилась помощь побратимов – они вывезли его с передовой на танке.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка преодолела 700 км, чтобы выйти замуж за любимого на передовой. Там украинская пара сыграла настоящую свадьбу: с белым свадебным платьем и романтической фотосессией.

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