С передовой вывозили на танке: воин ВСУ вырвался из Бахмута на 10 дней, чтобы сыграть свадьбу. Фото

Украинский военный Богдан Артемов, который защищает Украину в Бахмуте на Донетчине, сделал все для того, чтобы попасть на собственную свадьбу. Чтобы добраться до родных Черкасс, воину понадобилась помощь побратимов – они вывезли его с передовой на танке.

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Домой он ехал почти два дня и в конце концов в субботу, 11 марта, женился на своей невесте Инне Кульбашной. Об этом сообщает "Суспільне" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Девушка до последнего не знала, сможет ли ее любимый вырваться домой, так что свадьбу организовывали почти в последний момент – на подготовку оставалось около недели.

"Приехал из Бахмута. Не был уверен, что получится приехать, потому что там очень сложная ситуация. Была проблема уехать потому, что там осталась одна дорога. Из-за дождей другие размокли – грязь. Машиной не проедешь. Товарищ хотел вывезти меня на легковом автомобиле – мы застряли. И так получилось, что друзья мои из 93-й бригады вывезли меня на танке через поле. Потом подобрали другие военные друзья. Ехал почти два дня. Там все переправы разбиты. Дороги тоже", – рассказал Богдан.

Инна говорит, что перед свадьбой очень волновалась, а вот ее жених наоборот был спокоен. Воин объяснил, что, выбираясь из Бахмута в Черкассы, пережил очень сильные эмоции, а теперь, женившись на любимой, он очень счастлив.

Защитнику дали 10 дней отпуска, так что в ближайшие дни супруги в узком кругу родственников и друзей будут праздновать свадьбу. А потом Богдан вернется на передовую.

"Сокращенный медовый месяц, демоверсия", – сказала Инна.

Теперь, учитывая ситуацию в стране и направление, где воюет мужчина, влюбленные не строят глобальных планов на будущее. Говорят только, что по возвращении Богдана с фронта они хотят жить в родных Черкассах.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка преодолела 700 км, чтобы выйти замуж за любимого на передовой. Там украинская пара сыграла настоящую свадьбу: с белым свадебным платьем и романтической фотосессией.

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