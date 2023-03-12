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С передовой вывозили на танке: воин ВСУ вырвался из Бахмута на 10 дней, чтобы сыграть свадьбу. Фото

София Закревская
Общество
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С передовой вывозили на танке: воин ВСУ вырвался из Бахмута на 10 дней, чтобы сыграть свадьбу. Фото

Украинский военный Богдан Артемов, который защищает Украину в Бахмуте на Донетчине, сделал все для того, чтобы попасть на собственную свадьбу. Чтобы добраться до родных Черкасс, воину понадобилась помощь побратимов – они вывезли его с передовой на танке.

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Домой он ехал почти два дня и в конце концов в субботу, 11 марта, женился на своей невесте Инне Кульбашной. Об этом сообщает "Суспільне" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

С передовой вывозили на танке: воин ВСУ вырвался из Бахмута на 10 дней, чтобы сыграть свадьбу. Фото

Девушка до последнего не знала, сможет ли ее любимый вырваться домой, так что свадьбу организовывали почти в последний момент – на подготовку оставалось около недели.

"Приехал из Бахмута. Не был уверен, что получится приехать, потому что там очень сложная ситуация. Была проблема уехать потому, что там осталась одна дорога. Из-за дождей другие размокли – грязь. Машиной не проедешь. Товарищ хотел вывезти меня на легковом автомобиле – мы застряли. И так получилось, что друзья мои из 93-й бригады вывезли меня на танке через поле. Потом подобрали другие военные друзья. Ехал почти два дня. Там все переправы разбиты. Дороги тоже", – рассказал Богдан.

С передовой вывозили на танке: воин ВСУ вырвался из Бахмута на 10 дней, чтобы сыграть свадьбу. Фото
С передовой вывозили на танке: воин ВСУ вырвался из Бахмута на 10 дней, чтобы сыграть свадьбу. Фото

Инна говорит, что перед свадьбой очень волновалась, а вот ее жених наоборот был спокоен. Воин объяснил, что, выбираясь из Бахмута в Черкассы, пережил очень сильные эмоции, а теперь, женившись на любимой, он очень счастлив.

Защитнику дали 10 дней отпуска, так что в ближайшие дни супруги в узком кругу родственников и друзей будут праздновать свадьбу. А потом Богдан вернется на передовую.

"Сокращенный медовый месяц, демоверсия", – сказала Инна.

С передовой вывозили на танке: воин ВСУ вырвался из Бахмута на 10 дней, чтобы сыграть свадьбу. Фото

Теперь, учитывая ситуацию в стране и направление, где воюет мужчина, влюбленные не строят глобальных планов на будущее. Говорят только, что по возвращении Богдана с фронта они хотят жить в родных Черкассах.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка преодолела 700 км, чтобы выйти замуж за любимого на передовой. Там украинская пара сыграла настоящую свадьбу: с белым свадебным платьем и романтической фотосессией.

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