'Я закрывал детям уши подушками, чтобы не слышали обстрелов': история из Временного Яра в музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Максим – отец двоих детей. Его семья уже давно эвакуировалась из родного Временного Яра. Выезжали на школьном, полностью заполненном людьми автобусе. Но то, что пережили в родном доме, не забудут ни дети, ни он. Свою историю мужчина доверил Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Отец с детьми перебрался жить в подвал своего дома в первый же день полномасштабного вторжения. Выходить на улицу было опасно, ведь россияне обстреливали город с трех сторон. На постоянный грохот и взрывы дочь и сын реагировали очень эмоционально.

"Когда ребенок слышит свист и падение снаряда и начинает шумом кричать на весь дом, – как его успокоить? Как вообще объяснить полуторагодовалому ребенку, что это военные действия? Чтобы хоть поменьше пугались, я брал подушки и закрывал им обоим уши. Но земля дрожит, все вокруг сыпется, – и они все равно все слышат и чувствуют", – делится Максим.

Выживать в городе становилось все сложнее. Когда не стало хлеба, с семьей поделились бабушки из села. Так и жили – только благодаря взаимопомощи. Максим очень благодарен людям, которые тогда не остались в стороне. Сейчас семья живет в более безопасном месте, однако пережитое оставило отражение – дети до сих пор испытывают сильный страх.

История Максима в Музее.

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