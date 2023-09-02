'Я шел к больному, а россияне стреляли из гаубиц': история фельдшера из Тростянца в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Виталий Гвоздик сопровождал эвакуационные коридоры и ходил на вызовы к больным под обстрелами. Тогда фельдшера из Тростянца спасала собственная интуиция, а пациентов – его принципиальность и верность клятве. Свою историю он доверил Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. В ней очень много о достоинстве и чуйке.

Видео дня

…Тростянец заполонила вражеская техника. В первые дни полномасштабной войны Виталий еще пытался сосчитать, сколько и чего увидел в окно. Но быстро прекратил. На работу – к подстанции экстренной медицинской помощи – он вышел 28 февраля.

"Незваные гости явились в обед. Это была кантемировская танковая дивизия. Попросили помочь раненым. Я сделал перевязки. Потом заходит еще один их военный. И тут я не выдержал, и говорю ему: "давайте услугу за услугу"", – рассказывает Виталий.

Он знал, что в городе есть гражданский мужчина, получивший пулевое ранение в спину. Знал, что его состояние более или менее стабильное, но без профессиональной помощи ничего хорошего не будет. Доехать до больного не было возможности: враг сразу начинал стрелять.

"Они почему согласились помочь. По рации по всем своим постам дали команду. И мы по соседней улице поехали, забрали его", — вспоминает Виталий.

Все последующие дни фельдшер работал. Ходил на вызовы пешком. Однажды встретил по дороге знакомого и задержался с ним на 5 минут разговора. Эти 5 минут спасли ему жизнь.

О том, как Виталий прогнал вражеского военного с клумбы, спас жизнь соседке и сделал так, чтобы нескольких погибших на улице женщин смогли похоронить хотя бы после освобождения Тростянца — смотрите и слушайте по ссылке.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.