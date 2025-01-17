'Взаємно' или 'навзаєм': как правильно говорить по-украински

Для обозначения взаимности в украинском языке часто используют два слова – "взаємно" и "навзаєм". "Взаємно" – это наречие, которое означает, что какое-то действие, состояние или отношение происходит в обоих направлениях, то есть является общим для двух или более субъектов. Это слово подчеркивает взаимность состояния или отношения.

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О разнице между лексемами "взаємно" и "навзаєм" – читайте в материале OBOZ.UA. Путаница, кстати, часто возникает и с ударением в слове "навзаєм".

В словарях украинского языка отмечается, что литературно правильным вариантом является именно "навзаєм". Ударение при этом следует ставить на втором слоге.

Слово "взаємно", хоть и несколько похоже на русскую кальку, на самом деле тоже есть в словарях: "взаємно - прислівник до взаємний, тобто той, що однаково виявляється з обох сторін, між ким-, чим-небудь по відношенню один до одного, обопільний".

Например:

Література й народна поезія - рідні сестри, що взаємно збагачуються, що живуть і житимуть у добрій творчій злагоді (Максим Рильський).

Зустріч двох колон, хай навіть пошарпаних, втомлених, обтяжених масою хворих та поранених, якось одразу взаємно посилила, збадьорила людей (Олесь Гончар).

Слово "навзаєм", говорят языковеды, имеет древнегреческое происхождение и в дословном переводе означает "между собой".

Хотя слова "взаємно" и "навзаєм" часто используются как синонимы, есть некоторые нюансы:

"взаємно" подчеркивает взаимность состояния или отношения;

"навзаєм" чаще используется в контексте обмена, дарения, то есть когда что-то передается от одного к другому и наоборот.

"Навзаєм" используют самых разных сферах жизни — как в официальном, так и в бытовом общении. Его считают универсальным ответом на комплимент, приветствие, пожелания. "Навзаєм" подчеркивает взаимное уважение и понимание.

Употребление суржика может привести к нарушению грамматических норм украинского языка и упрощению его синтаксиса. OBOZ.UA рассказывал, какие слова употребляют неправильно, часто даже не подозревая об этом.

Также OBOZ.UA объяснял, какие на первый взгляд необычные украинские слова на самом деле не являются суржиком.

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