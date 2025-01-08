Употребляются очень часто: какие распространенные слова на самом деле неправильны

История украинского языка включает многолетние запреты и насильственную русификацию. Русизмы часто заменяют точные и образные украинские слова более нейтральными или калькированными с русского. Это приводит к обеднению лексического состава языка и потере его самобытности.

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Употребление суржика может привести к нарушению грамматических норм украинского языка и упрощению его синтаксиса. OBOZ.UA рассказывает, какие слова употребляют неправильно, часто даже не подозревая об этом.

Язык постоянно меняется и пополняется новыми словами. Возникают новые лексемы и аббревиатуры. Украинское правописание имело несколько редакций в соответствии с требованиями времени. И сегодня следует брать за основу редакцию 2021 года.

Прежде всего рассмотрим популярные аббревиатуры, которые до сих пор могут использовать даже в официальных документах. Старые аббревиатуры для образовательных учреждений – ВУЗ, ЗОШ, ДС следует вычеркнуть из употребления.

ВУЗ означает высшее учебное заведение, являющееся кальковым словосочетанием, ведь не существует слова "учеба" не существует в украинском, есть "навчання". Языковеды отмечают, что и вариант "ВНЗ" тоже не соответствует правописанию. Для обозначения образовательных учреждений используется слово "заклад" на первом месте. Поэтому правильно ЗВО, или в разговорном языке – "виш".

ЗОШ – загальноосвітня школа – теперь называется "ЗЗСО – заклад загальної середньої освіти".

ДС, которые когда-то использовали в значении детский сад, теперь сокращают как "ЗДО – заклад дошкільної освіти".

ПО в значении внешкольного образования под новой редакцией правописания будет "ЗДО – заклад дошкільної освіти".

Также часто возникают ошибки в создании родительного падежа числительных: вместо "двухста", "трьохста" следует употреблять "двухсот", "трьохсот".

В окончаниях прилагательных нужно запомнить важное правило: не "природній", "зворотній" тощо, а "природний", "зворотний".

OBOZ.UA также рассказывал, что некоторые украинские слова были "репрессированы" советской властью – произошла искусственная замена традиционных лексем на "более приемлемые" русские. Какие еще слова репрессировали советы – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие на первый взгляд необычные украинские слова на самом деле не являются суржиком.

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