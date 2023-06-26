Высохло, как в Африке: в сети показали, как сейчас выглядит Каховское водохранилище. Фото и видео

В сети показали, как выглядит сегодня Каховское водохранилище после подрыва российскими оккупантами плотины местной электростанции. Бывшее "море" стало пустыней, его дно уже практически полностью высохло и покрылось мелкой трещинной сеткой.

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Соответствующие кадры опубликовал в Facebook херсонский журналист, главный редактор популярного местного издания "Мост" Сергей Никитенко. По его словам, теперь даже снова стали видны пни от срезанных в 1951 году деревьев бывшего колхозного сада. Проблемы с водоснабжением сейчас ощущают жители населенного пункта Нововоронцовка (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как сообщило издание "Грунт", вода там отошла от берега примерно на полтора километра. И пока одни громады борются с последствиями подтопления, у других будут проблемы с водоснабжением.

Между тем на противоположном берегу, в 12-15 километрах, расположены позиции российских военных.

Напомним: спутниковые снимки Каховского водохранилища свидетельствуют, что из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС водоем полностью высох и превратился в пустыню.

Уже 5 дней назад на месте водохранилища можно было увидеть только реку Днепр, несколько ее притоков и небольших озер в этом районе. Также можно заметить, как сильно изменилась территория вокруг водоема после разлива и схождения воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, с момента, как начала сходить вода, на территории Каховского водохранилища начала работу группа украинских археологов, открывших целый клондайк древней истории, ее войн, природы и быта. Среди открывшихся ученым на месте экологического бедствия находок оказалось оружие, казацкие лодки и более древние суда, украшения, керамика, древние поселения и могильники.

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