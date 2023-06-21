newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Каховского водохранилища больше нет: появились свежие спутниковые фото

София Закревская
Общество
1 минута
1,3 т.
Каховского водохранилища больше нет: появились свежие спутниковые фото

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС полностью высохло и превратилось в пустыню Каховское водохранилище. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки водоема.

Видео дня

Соответствующие кадры вечером 20 июня были опубликованы в Twitter-аккаунте War Mapper (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца). На них четко видна разница между тем, каким было водохранилище до 6 июня, и каким оно стало после теракта РФ.

Фактически этот водоем, который снабжал водой значительную часть юга Украины, прекратил свое существование.

Каховского водохранилища больше нет: появились свежие спутниковые фото
Каховского водохранилища больше нет: появились свежие спутниковые фото

На месте водохранилища сейчас можно увидеть только реку Днепр, несколько ее притоков и небольших озер в этом районе. Также можно заметить, как сильно изменилась территория вокруг водоема после разлива и схождения воды.

Ранее в сети появилось видео с Каховской ГЭС. На нем невозможно узнать прежнее водохранилище, ведь теперь оно превратилось в пустыню.

Каховского водохранилища больше нет: появились свежие спутниковые фото

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ГУР заявили, что Россия подорвала Каховскую гидроэлектростанцию умышленно. Теракт государство-агрессор совершило, не предупредив даже своих военных, находившихся на позициях на левом берегу Днепра.

– На 15-й день ликвидации последствий взрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС возросло количество жертв теракта. Кроме того, россияне продолжают обстреливать людей. Так, 21 человек погиб, еще 28 ранены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!