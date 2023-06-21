Каховского водохранилища больше нет: появились свежие спутниковые фото

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС полностью высохло и превратилось в пустыню Каховское водохранилище. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки водоема.

Видео дня

Соответствующие кадры вечером 20 июня были опубликованы в Twitter-аккаунте War Mapper (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца). На них четко видна разница между тем, каким было водохранилище до 6 июня, и каким оно стало после теракта РФ.

Фактически этот водоем, который снабжал водой значительную часть юга Украины, прекратил свое существование.

На месте водохранилища сейчас можно увидеть только реку Днепр, несколько ее притоков и небольших озер в этом районе. Также можно заметить, как сильно изменилась территория вокруг водоема после разлива и схождения воды.

Ранее в сети появилось видео с Каховской ГЭС. На нем невозможно узнать прежнее водохранилище, ведь теперь оно превратилось в пустыню.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ГУР заявили, что Россия подорвала Каховскую гидроэлектростанцию умышленно. Теракт государство-агрессор совершило, не предупредив даже своих военных, находившихся на позициях на левом берегу Днепра.

– На 15-й день ликвидации последствий взрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС возросло количество жертв теракта. Кроме того, россияне продолжают обстреливать людей. Так, 21 человек погиб, еще 28 ранены.

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