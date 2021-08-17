Украинцам пересчитают тарифы на электроэнергию: кто будет платить больше всех

В Украине с 1 октября 2021-го снизят тарифы на электроэнергию до 1,44 грн. Цена снизится для большинства украинцам. Однако тем семьям, которые используют от 250 кВт*час ток, за каждый следующий кВт*час будут платить по старой цене 1,68 грн.

Это следует из решения Кабинета министров. Отметим, в Украине около 40% украинцев тратят всего до 100 кВт*час в месяц, для них, как и для тех, использует до 250 кВт*час, цена значительно уменьшится.

Правда, расходы на электроэнергию для большинства семей составляет всего лишь незначительную часть от общих платежек за коммуналку. Для примера, те к то в месяц тратят 500 кВт*час, сейчас платят 840 грн, а по новым правилам отдадут 780 грн.

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Отметим, что новые цены не будут покрывать даже расходы на транспортировку в некоторых регионах. И хотя цены должны расти, их наоборот снизили. И связано это с давлением со стороны Офиса президента и решения СНБО.

Так, в рамках постановления Кабмина больше обязательств должны будут выполнять облэнерго. Им значительно урежут финансовые возможности, они не смогут инвестировать деньги в модернизацию сетей (кроме того, это снизит и доходы некоторых олигархов, которые владеют такими компаниями).

Как ранее писал OBOZREVATEL: