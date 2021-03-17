Выходные в апреле 2021 года в Украине: сколько будем отдыхать

В апреле 2021 года в Украине будет восемь официальных выходных дней. Это субботы и воскресенья 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 апреля.

Дополнительных выходных, согласно статье 67 Кодекса законов о труде Украины, не предусмотрено. Во второй месяц весны отмечаются такие большие христианские праздники, как Благовещение, Вербное воскресенье и Лазарева суббота.

Кроме того, в апреле отмечают День смеха, День геолога, День авиации и космонавтики, Всемирный день интеллектуальной собственности, Международный день секретаря, Международный день танца, Всемирный день книги, День интернета. Дополнительных нерабочих дней в связи с ними не предусмотрено, так как ни один из названных праздников не относится к числу государственных.

Количество рабочих дней в апреле 2021 года составит 22. При этом рабочий день в пятницу, 30 апреля, согласно статье 53 КЗоТ, будет сокращен на один час, поскольку является предпраздничным. Так, в субботу, 1 мая, отмечается Международный день труда, а в воскресенье, 2 мая, – Пасха.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда и сколько выходных будет в Украине на Пасху в 2021 году.