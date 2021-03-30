Вихідні в квітні 2021 року в Україні: скільки будемо відпочивати

У квітні 2021 року в Україні буде вісім офіційних вихідних днів. Це суботи та неділі 3-4, 10-11, 17-18 і 24-25 квітня.

Додаткових вихідних, згідно зі статтею 67 Кодексу законів про працю України, не передбачено. У другій місяць весни відзначаються такі великі християнські свята, як Благовіщення, Вербна неділя і Лазарева субота.

Крім того, у квітні відзначають День сміху, День геолога, День авіації і космонавтики, Всесвітній день інтелектуальної власності, Міжнародний день секретаря, Міжнародний день танцю, Всесвітній день книги, День інтернету. Додаткових неробочих днів в зв'язку з ними не передбачено, оскільки жодне з названих свят не входить до числа державних.

Кількість робочих днів у квітні 2021 року становитиме 22. При цьому робочий день у п'ятницю, 30 квітня, згідно зі статтею 53 КЗпП, буде скорочено на одну годину, оскільки є передсвятковим. Так, у суботу, 1 травня, відзначається Міжнародний день праці, а в неділю, 2 травня, – Великдень.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли та скільки вихідних буде в Україні на Великдень 2021 року.