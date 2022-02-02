Выходные на 8 марта 2022 в Украине: сколько будем отдыхать на Международный женский день

В связи с празднованием 8 марта в Украине предусмотрены дополнительные выходные дни. Так, на Международный женский день граждане будут отдыхать четыре дня подряд: 5, 6, 7 и 8 марта.

В 2022 году праздник приходится на вторник. Согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, 8 марта является праздничным нерабочим днем.

В свою очередь рабочий день в понедельник, 7 марта в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины № 1004-р от 26 августа 2021 года, перенесен на субботу 12 марта.

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При этом продолжительность рабочего дня 12 марта, согласно статье 53 КЗоТ, будет сокращена на один час.

Как известно, Международный женский день посвящен борьбе за права женщин и их социально-экономическим, культурным и политическим достижениям.

Этот феминистский праздник призван привлечь внимание к таким вопросам, как гендерное равенство, сексизм, а также насилие в отношении женщин.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь выходных и праздников на март, а также на весь 2022 год. В Украине будет 116 официальных выходных и 249 рабочих дней.