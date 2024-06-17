Изданы в Москве. Сеть возмутили книги, закупленные школами для украинских детей в Исландии: выбирали сами родители

В одной из социальных сетей появилось сообщение о книгах, которые закупили в школе Исландии для украинских детей. Издание были на русском языке и напечатаны в Москве.

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Украинская журналистка Леся Москаленко сообщила в Facebook, что русский язык украинцы отмечают в опросниках, как родной и тот, которому хотят учить детей. По ее словам, это приведет к тому, что украинские дети за рубежом не будут знать родной язык, литературу и историю своего государства.

"Это книги, изданные в Москве, купленные школой для украинских детей в Исландии. И это при том, что качество книгоиздательства в Украине (иллюстрации, тексты, дизайн) в разы превосходит эти лубочно-балалаечные "сказки из любимых мультфильмов". Еще одна проблема украинцев за границей – русский язык. Это язык, который они отмечают в опросниках, как родной и как тот, которому хотят учить детей", – написала украинка.

Москаленко рассказывает, что еще в одном исландском городе украинцы не имеют возможности ходить на курсы, чтобы выучить язык этой страны, ведь их проводят только на русском, изредка исландском.

"В Акюрейре нет никакой возможности для украинцев ходить на курсы исландского или другие курсы для беженцев и учиться на украинском. Все на русском. Иногда бывает курс исландского на английском. Редко. То есть, ты должен учить язык. Но у тебя нет выбора. Поляки учат на польском, арабы – на арабском. А ты учи на русском", – объясняет женщина.

Пользователи сети были возмущены такой ситуацией и отмечали, что такие случаи происходят во многих странах.

"И так в большинстве стран, где есть украинские беженцы. Россияне бодрствуют и сразу берутся за них".

"Знаю эти книги. Продукт украинских издательств намного лучше. Не сомневаюсь, если бы люди подержали в руках качественную украинскую литературу для детей, посмотрели бы ее и попробовали, большинство заказало бы не эти российские. Здесь еще дело в рекламе. Если преподавателей на украинском нет, если людям предлагают только вот это, так они это и выбирают".

"Хорошо бы обнародовать списки тех, кто заказывает российские книги. Но ведь это Исландия, тамошнее законодательство на это не реагирует... Это не нарушает законы страны, только моральные человеческие".

"Я уже молчу о том, что это весь такой мусор по сравнению с детской литературой, которую сейчас печатают в Украине. У моих тоже в группе раздавали детские книги на русском, многие радостно брали".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что около 25% украинских школьников выбрали русский язык на ВНО в Польше.

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