Так, друзья — сегодня будет пост о советском нищебродстве — собственно, о том, насколько нищими было большинство советских граждан. Фанаты СССР, конечно, с этим не согласятся — по их мнению, каждый советский гражданин практически сразу же после рождения получал совершенно бесплатно многокомнатную квартиру, автомобиль, питался исключительно качественными и натуральными продуктами, сделанными по ГОСТу, а его квартира была обставлена дорогой мебелью из натурального дерева, – пишет беларусский блогер Максим Мирович на своей странице в Фейсбук.

На самом деле практически всё время существования совка большинство советских граждан жило в состоянии, близком к нищете, месяцами и годами копило деньги на самые простые покупки, и в сегодняшнем посте я вам это наглядно продемонстрирую. Никакого "среднего класса" в СССР не существовало — была обеспеченная правящая верхушка, которая пользовалась всеми благами жизни, и 95% остального населения с равномерно размазанной бедностью. Даже нынешние небогатые "бюджетники" из России, Беларуси или Украины живут намного богаче типового советского человека.

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Итак, в сегодняшнем посте — вся правда о советском нищебродстве. Обязательно заходите под кат, пишите в комментариях ваше мнение, ну и в друзья добавляться не забывайте. И да, на ютуб-канал конечно же тоже подписывайтесь)

Для того, чтобы понять степень советской нищеты — для начала нужно определить, сколько же денег он в среднем получал. Если брать "среднюю температуру по больнице" — то средняя советская зарплата составляла примерно 120-130 рублей. Были те (немного), кто получал 350-400 или даже 500-700 рублей — всякие там начальники да чиновники (к примеру, зарплата министра была 800 рублей), но также были и те, кто зарабатывал не более 80-90 рублей, и таких было намного больше, чем первых — минимальная советская зарплата составляла 70 рублей, и получало её множество неквалифицированных сотрудников, вроде уборщиц.

В общем и целом — средняя советская зарплата равнялась именно 120-140 рублям, за среднюю цифру возьмём сумму в 120 рублей в месяц. Именно столько в 1970-80-е годы получали среднестатистические инженеры, врачи, учителя, госслужащие, всякие там архивариусы и прочие подобные товарищи — в общем, большинство городского населения. Ради интереса можете пообщаться с людьми старшего поколения, из тех кто успел поработать в СССР — вам назовут в среднем именно такие суммы.

А теперь давайте посмотрим, что можно было купить на среднестатистическую советскую зарплату. Более-менее приличное пальто стоило более сотни рублей — от 110 до 150. Хорошие ботинки стоили рублей 50-60. Итого — средней советской зарплаты вам в СССР даже не хватило бы даже на пальто с ботинками, пришлось бы копить. Женские сапоги на синтетическом меху (кстати, гадкого качества) стоили целых 82 рубля. Представляете? Куча народу в совке работала за 70-80 рублей в месяц, фактически зарабатывая только на одну пару сапог в месяц. Детская обувь стоила чуть дешевле, но тоже очень дорого в сравнении с современной — стоит вспомнить хотя бы эпизод из фильма "Служебный роман", где Новосельцев одалживает 20 рублей на обувь для сына — это шестая часть средней советской зарплаты!

Идём дальше. Бытовая техника. Магнитофон "Днепр-12" стоил 147 рублей — намного больше средней зарплаты. Холодильник "Минск-16" стоил 390 рублей — это было три средние зарплаты, даже больше. Цветной телевизор "Юность" стоил целых 430 рублей — почти четыре. Ну что, уже хочется пожить в этом идеальном СССР? Хрустальная люстра (предмет совковой "роскоши") стоила 230 рублей — две средние зарплаты, ковры тоже стоили баснословных денег — от 150-200 рублей и выше (отдельные экземпляры могли стоить и по 800 рублей), мебельная "стенка" тоже стоила сотни рублей — в фильме "Ирония судьбы" Лукашин упоминает "польский гарнитур" за 830 рублей — какие-то совершенно безумные деньги за несколько пилёных плит из ДСП и горсть шурупов. Это почти 7 средних зарплат! Это как если сейчас купить шкаф из ДСП где-то за $3500.

Что у нас остаётся ещё? Фанаты СССР любят рассказывать о "развитом советском авиатранспорте". Так вот, авиабилет Москва — Алма-Ата стоил 48 рублей, а авиабилет Москва — Братск — 72 рубля. Много вы налетаете с такими ценами? Авиабилеты стоили более половины средней зарплаты! Автомобили (мало того, что их было трудно купить в принципе и надо было стоять "очередь") тоже стоили баснословных денег — "Москвич-412" стоил 5000 рублей, "ВАЗ-21011" — 6000 рублей, "ВАЗ-2103" — целых 7500. На автомобиль нужно было копить годами и десятилетиями.

Что же у нас получается в итоге? А в итоге получается то, что даже на самые простые покупки, вроде зимнего пальто или ботинок советский человек вынужден был копить месяцами — откладывая по 10-20 или 30 рублей в месяц. Ещё раз — речь идёт не о каких-то там крупных покупках, вроде автомобиля, гаража или комплекта мебели для всей квартиры, а по сути о бытовых мелочах — зимних шапках, сапогах, куртках и прочем подобном. Даже на такие мелочи люди были вынуждены собирать по копейке месяцами. Все остальные деньги уходили на еду, быт, какие-то бытовые покупки, какие-то вещи для детей и прочее подобное.

Фанаты СССР любят рассказывать о каких-то там "сгоревших накоплениях" после развала совка — это кстати вообще отдельная интересная тема, куда делись совковые псевдо-деньги (фантики), но в сегодняшнем посте интересно другое — как-нибудь ради интереса поспрашивайте, у кого там что "сгорело". Кто назовёт сумму в 300 рублей, кто в 500, кто в 800, у кого-то "на книжке" хранилось пару тысяч. Это то, что люди успевали накопить за всю жизнь. Жалкие пару тысяч советских рублей, 16 средних зарплат, тысяч 8 долларов на современные деньги. А у кого-то и вовсе сгорели суммы в 200-300 рублей, и они до сих пор вспоминают эти гроши громким словом "сгоревшие сбережения".

По сути, любой советский человек, который работал на государственной службе за среднюю зарплату, был обречён государством на вечную нищету. То есть с голоду умереть вам бы не дали — на хлеб и колбасу копейка всегда бы нашлась, но вам до конца дней приходиось бы перебиваться от зарплаты до зарплаты, месяцами копить на пальто и ботинки, годами на мебельный гарнитур, и целую жизнь — на автомобиль. Может, к старости как раз бы и накопили. Собственно — именно это фанаты СССР и называют "стабильностью и уверенностью в завтрашнем дне". Завтрашнее дно в совке действительно было стабильным и уверенным...

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете.

Ещё верите в сказки, что в СССР люди жили богато?

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