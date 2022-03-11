'Вся мощь российского оружия в наших руках': в ВСУ похвастались новым трофеем. Видео

Прослушивание новости на данный момент не доступно

На Николаевщине украинские защитники смогли заполучить российский БТР-МД "Ракушка".

Трофейную боевую машину показал на видео один из военных. Судя по кадрам, БТР находится в рабочем состоянии.

"Чудо российской военной техники! Вся мощь российского оружия в наших руках!" – говорит украинский защитник.

По его словам, российские оккупанты за две недели войны даже не смогли настроить машину для возможного десантирования из нее.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Луганском направлении украинские защитники разгромили технику оккупантов. В сети показали фото пылающих боевых машин.