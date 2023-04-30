ВСУ спасли краснокнижного зверька-'скандалиста': милое видео

Украинские защитники спасли краснокнижного хорька – перевязку, которая упала в яму и не могла оттуда выбраться. Увидев военных, животное с милой мордочкой стало рычать и проявлять агрессию, очевидно, из страха не желая идти на контакт с людьми.

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Соответствующее видео попало в сеть. Судя по его кадрам, бойцы Вооруженных сил Украины обнаружили на своих позициях незваного гостя – редкого зверька, который упал в окоп возле гранатомета (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Сначала военные спустили в яму каремат, чтобы хорек смог по нему выбраться наверх, но тот "отверг" такой вариант спасения.

Тогда защитники бросили в окоп бронежилет – по нему перевязка и выбралась на волю.

Перевязка, или перегузна (лат. Vormela peregusna) – вид хищных млекопитающих из семейства куницеобразных, образующее отдельный род. Обитают в Восточной Европе, Передней и Центральной Азии.

Внешне перевязка напоминает хорька, но имеет меньший размер: длину тела до 38 см и длину хвоста до 22 см. Вес взрослых животных составляет от 370 до 730 г.

Характерной чертой перевязки является ее пестрый окрас. Верхняя часть тела – желтая с коричневыми и рыжими пятнами и полосками. Нижняя часть тела черного цвета, мордочка – черно-белая.

Эти животные населяют в основном степи, полупустыни и пустыни, встречаются и в горах, на окраинах лесных массивов, в парках, виноградниках, бахчах, огородах и даже среди людских поселений.

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