Нейросеть показала, какими она видит животных Чернобыльской зоны отчуждения. Фото

Создание изображения разных мест и событий с помощью нейросетей стало модным и интересным видом искусства. В этот раз искусственному интеллекту предложили показать, как, по его мнению, выглядят животные Чернобыльской зоны отчуждения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Для создания рисунков использовали нейросеть Dream.

"Как искусственный интеллект изображает Чернобыльский заповедник и зону отчуждения – мы уже показывали на странице. А вот так нейросеть видит некоторых жителей заповедной территории. Фантастически", – подчеркнули в Заповеднике.

На опубликованных фото можно увидеть медведя, лося, оленя благородного, рысь и других.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения, кроме домашних и диких животных, рядом с самоселами живут коты и собаки. Часть из них одичала, но все равно продолжает находиться рядом с людьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Чернобыльской зоны отчуждения обитает редкий вид аистов, который никогда не селится рядом с человеком. Черные аисты, а это именно они, для гнездования выбирают глухие районы с большим количеством лесов и болот.

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