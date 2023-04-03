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Нейросеть показала, какими она видит животных Чернобыльской зоны отчуждения. Фото

Олег Тимченко
Киевщина
2 минуты
5,2 т.
Животные Зоны на рисунках нейросети

Создание изображения разных мест и событий с помощью нейросетей стало модным и интересным видом искусства. В этот раз искусственному интеллекту предложили показать, как, по его мнению, выглядят животные Чернобыльской зоны отчуждения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Для создания рисунков использовали нейросеть Dream.

"Как искусственный интеллект изображает Чернобыльский заповедник и зону отчуждения – мы уже показывали на странице. А вот так нейросеть видит некоторых жителей заповедной территории. Фантастически", – подчеркнули в Заповеднике.

На опубликованных фото можно увидеть медведя, лося, оленя благородного, рысь и других.

Нейросеть показала, какими она видит животных Чернобыльской зоны отчуждения. Фото
Нейросеть показала, какими она видит животных Чернобыльской зоны отчуждения. Фото
Нейросеть показала, какими она видит животных Чернобыльской зоны отчуждения. Фото
Нейросеть показала, какими она видит животных Чернобыльской зоны отчуждения. Фото
Нейросеть показала, какими она видит животных Чернобыльской зоны отчуждения. Фото
Нейросеть показала, какими она видит животных Чернобыльской зоны отчуждения. Фото
Нейросеть показала, какими она видит животных Чернобыльской зоны отчуждения. Фото
Нейросеть показала, какими она видит животных Чернобыльской зоны отчуждения. Фото

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения, кроме домашних и диких животных, рядом с самоселами живут коты и собаки. Часть из них одичала, но все равно продолжает находиться рядом с людьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Чернобыльской зоны отчуждения обитает редкий вид аистов, который никогда не селится рядом с человеком. Черные аисты, а это именно они, для гнездования выбирают глухие районы с большим количеством лесов и болот.

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