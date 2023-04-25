Страшный зверь в водоеме наделал шум в сети: как выглядит 'пришелец'

Природа скрывает еще много тайн, поэтому время от времени люди сталкиваются со странными существами, которые действительно наводят ужас. Недавно сеть всколыхнуло видео со страшным созданием, похожим "пришельца".

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Видео появилось на канале OddIy Terrifying и набрало миллионы просмотров. На самом деле ученые говорят, что пугаться не стоит, ведь очевидцы сняли черного морского зайца, который является видом гигантской улитки.

Это самый большой вид морских улиток, обитающих в северо-восточной части Тихого океана. В частности, их замечали у побережья Калифорнии в США и близ Мексики.

Черный морской заяц может весить 14 кг и вырастает до 100 см. Это растительноядное существо, которое поглощает коричневые морские водоросли и ламинарии. Именно питание является причиной типичного и очень темного окраса.

Черные морские зайцы живут около одного года, но растут очень быстро. Большой размер защищает их от других хищников – не все рискуют напасть на эту гигантскую улитку.

В отличие от большинства представителей своего вида, черные морские зайцы не способны производить чернила в качестве защитного механизма. Именно поэтому они образуют токсины из соединений, получаемых из пищи. Бурые водоросли производят токсин ацетоксикренулид. Во время пищеварения черный морской заяц извлекает это соединение и позволяет ему накапливаться в своей ткани. Поскольку ацетоксикренулид очень токсичен для рыб, его присутствие достаточно, чтобы воспрепятствовать хищничеству.

Гигантских улиток называют морскими зайцами из-за их отростков, похожих на кроличьи уши.

Кстати, у берегов Великобритании недавно заметили странное существо, похожее на "инопланетянина". У него была полупрозрачная голова, длинный хвост и плавники. Детальнее об этом читайте в материале.

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