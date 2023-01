ВСУ смогли продвинуться в районе Кременной, в России встревожены предоставлением Западом танков Украине и пытаются приуменьшить их роль – ISW

Вооруженные силы Украины смогли продвинуться в районе Кременной в Луганской области. Тем временем в России встревожены предоставлением Западом танков Украине и пытаются приуменьшить их роль в ведении боевых действий.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По их словам, российские оккупанты продолжают ограниченные наземные атаки, чтобы вернуть утраченные позиции в районе Кременной.

По состоянию на 25 января украинские силы, очевидно, продвигались вблизи Кременной. На кадрах боя, опубликованных 23 января и геолоцированных 24 января, видно, что украинские силы устроили засаду на колонну ВДВ России к востоку от села Диброва (дата событий не установлена) и, вероятно, продвинулись к западу от этого населенного пункта.

Другие боевые кадры с геолокацией, опубликованные 23 и 24 января, указывают на то, что украинские силы также, вероятно, продвигались к югу от Кременной. 25 января ВСУ дополнительно нанесли удар HIMARS по Кременной и Рубежному в Луганской области.

Кремль и российские блогеры пытаются приуменьшить значение поставок западных танков Украине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 25 января, что поставка Западом танков Abrams и Leopard Украине является "полным провалом… с точки зрения технологических аспектов" и что существует "явная переоценка потенциала, который [эти танки] добавят".

В то же время некоторые российские блогеры пытаются успокоить свою аудиторию, заявляя, что это вооружение не представляет серьезной угрозы – значительно большую несут ранее поставленные западные системы, такие как HIMARS.

При этом ранее Кремль и российские блогеры представляли передачу чисто оборонительных ракетных комплексов Patriot как серьезную эскалацию между Россией и Западом.

"Тот факт, что Кремль и российские блогеры не представили передачу бронетехники, которая действительно могла бы помочь будущим украинским контрнаступательным операциям, как эскалацию, говорит о том, что Кремль и российское информационное пространство продолжают выборочно определять, какие системы рассматривать как эскалацию. Кремль и российские блогеры, похоже, в данном случае больше озабочены тем, чтобы успокоить потенциальные опасения последствий из-за поставок Украине танков, чем подпиткой эскалации", – утверждают эксперты.

Напомним, президент США Джо Байден заявил об отправке в Украину первой партии американских танков Abrams. Речь идет о 31 боевой машине.

В то же время Германия официально согласилась предоставить Украине 14 танков Leopard 2. Также правительство ФРГ заверило, что разрешение на реэкспорт этих немецких машин получат все страны, готовые передать свои танки Украине.

