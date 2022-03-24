ВСУ превратили вражескую технику в металлолом и ликвидировали живую силу врага. Видео

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Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику российских фашистов, из которой оккупанты ежедневно наносят удары по мирным городам и селам, гражданской инфраструктуре и обстреливают позиции ВСУ. В четверг, 24 марта, украинские бойцы нанесли очередные потери врагу.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook. Главный военный орган обороны государства также обнародовал соответствующее видео (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По информации Генштаба, операцию по уничтожению противника провели воины 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского вместе с определенными подразделениями 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

Видео дня

На кадрах видно, как наши воины превратили десятки единиц военной техники оккупантов в тонны металлолома. Ликвидирована также и живая сила врага.

"Запомните, захватчики, покоя на этой земле вам не будет!", – заявили украинские защитники.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Черниговщине украинские защитники уничтожили новую партию техники российских оккупантов – два "Тигра", танк и "КамАЗ".

По состоянию на утро 24 марта армия оккупантов потеряла более 530 танков, почти 1,6 тысячи боевых бронированных машин. Также было сбито более 230 самолетов и вертолетов врага.

Потери живой силы уже достигли 15 800 человек.

По информации советника главы ОПУ Михаила Подоляка, из-за значительных потерь как бойцов, так и техники страна-агрессор планирует перевести войну против Украины в "затяжную фазу".

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