Россия из-за больших потерь личного состава и техники хочет перевести войну против Украины в 'затяжную фазу', – Подоляк

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Страна-агрессор Россия намерена в ближайшее время перевести войну в Украине в "затяжную фазу". Таким образом Кремль пытается снизить количество потерь боевого состава.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что российской пропаганде становится все труднее скрывать от россиян подлинную информацию о потерях в войне.

"Россияне пытаются перевести войну в отчасти "затяжную фазу". Причина – слишком высокие потери в личном составе и технике ", – подчеркнул Подоляк.

Еще одна причина такого решения – " отсутствие какого-либо значимого продвижения по всем направлениям ".

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"Все это не удается скрывать от своей аудитории. Потому руководство РФ пытается использовать другую тактику", – убежден он.

Таким образом Москва хочет "резко снизить количество потерь до приемлемого (с пропагандистской точки зрения) уровня" и не получать информацию о сотнях погибших ежедневно, "включая командиров высочайшего и среднего звена".

Кроме того, агрессор пытается максимально "зачистить" свои тылы от нелояльных элементов (а это почти 90-95% мирного населения).

"Происходит частичное окапывание россиян на занятых рубежах, а также концентрация сил и средств разрушения вокруг наших крупных городов для создания в них умышленных многотысячных гуманитарных катастроф", – заявил советник главы Офиса президента.

По его словам, новая такта оккупантов – "абсолютно людоедская и имеет четкие юридические определения в международном праве в разделе военных преступлений и преступлений против человечности ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее The Wall Street Journal писал, что провал блицкрига оккупантов в Украине заставил Кремль задействовать план "Б". Агрессор планирует захват городов на юге и востоке Украины. Также враг будет продолжать обстрелы украинских городов, чтобы заставить власти принять условия Москвы.

В то же время идея захватить Киев будет отвергнута.

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