На Черниговщине украинские защитники уничтожили "Тигры" и КамАЗ оккупантов: те в панике разбежались. Фото

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В Черниговской области Вооруженные силы Украины уничтожили новую партию техники российских оккупантов. Враг скрывался от украинских защитников в лесополосе.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север". Как говорится, после удара по технике враг панически сбежал в лес.

"Сегодня где-то в лесах Черниговщины "потерялись" не менее двух "Тигров", танков и "КамАЗ" орков", – сообщили в ОК "Север".

Часть выжившей после атаки колонны "в панике начала разбегаться".

"Но далеко не добегут. Верьте в своих защитников", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 24 марта армия оккупантов потеряла уже более 530 танков, почти 1,6 тысяч боевых бронированных машин. Также были сбиты более 230 самолетов и вертолетов врага.

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Потери живой силы уже достигли 15 800 человек.

По информации советника главы ОПУ Михаила Подоляка, из-за значительных потерь как бойцов так и техники, страна-агрессор планирует перевести войну против Украины в "затяжную фазу".

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