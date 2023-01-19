ВСУ отразили все контрнаступления оккупантов на Луганщине, на подступе к Кременной идут тяжелые бои, – Гайдай

Вооруженные силы Украины отразили все контрнаступления российских оккупационных войск в Луганской области. На подступе к Кременной сейчас идут тяжелые бои между украинскими защитниками и путинскими захватчиками.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. "Все контрнаступления, которые пытались устроить россияне в Луганской области, отражены нашими военными и в районе Белогоровки, и со стороны Сватового", – сказал он.

Гайдай отметил, что дополнительные силы захватчиков, в том числе кадровые российские военнослужащие, переброшенные на территорию региона как усиление, ситуацию существенно не изменили. Вооруженные силы Украины и дальше продвигаются вперед. Каждый день наши военные уничтожают по 4-6 единиц тяжелой техники врага.

Он также рассказал, что накануне кучка оккупантов не справилась с управлением крупногабаритной техники, в результате чего она была ликвидирована. При этом своему руководству путинские военные доложили, что их якобы подвели украинские защитники.

"В настоящее время в районе Дибровы на подступе к Кременной идут тяжелые бои", – резюмировал глава Луганской ОВА.

Напомним, в Луганской области командование Сил обороны понимает планы российских войск и действует на опережение. Украинские Герои медленно, но стабильно продвигаются в сторону временно оккупированной Кременной.

Украинские военные успешно отражают все попытки атак оккупантов Белогоровки – угрозы прорыва нашей обороны там нет. Ситуация в Луганской области – стабильная.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ сдерживают атаки российских оккупантов на Луганском направлении вблизи населенных пунктов Белогоровка, Стельмаховка, Макеевка и Червонопоповка. Украинским бойцам удалось немного продвинуться возле Кременной