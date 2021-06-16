ВСК по 'Укрзалізниці' предложила и.о. главы правления Юрику уволиться по собственному желанию

Парламентская следственная комиссия по проверке состояния "Укрзалізниці" предложила и.о. правления УЗ Ивану Юрику уволиться по собственному желанию.

Об этом шла речь во время заседания Временной следственной комиссии ВР, которое транслировали в Facebook. В частности, на заседании ВСК члены комиссии отметили, что "Укрзалізниця" во время руководства ею Ивана Юрика получила значительные убытки, и он должен понести за это ответственность.

"Вы с 19 июня 2020 года член правления УЗ, а в период с апреля 2020 по август 2020 года, а также с марта текущего года исполняющий обязанности главы правления. И именно в этот период, комиссией, Киевским союзом экспертиз указаны те решения, которые привели к значительным убыткам УЗ. Не кажется ли, потому что их очень много – это и кредит перед Сбербанком с высокими процентами, это и простой вагонов, которые не используются", – отметили в ВСК.

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По мнению нардепов, при таких результатах своей работы руководитель компании должен сам подать в отставку.

"Не кажется ли вам, что в данный период времени на время расследования лучше вам подать в отставку, отстранить себя от занимаемой должности? И это бы обезопасило вас от ответственности, возможно даже уголовной, хотя прежде всего политической", – уверены члены ВСК.

Также нардепы потребовали от Юрика объяснений, почему он реструктурировал полученный от российского "Сбербанка" кредит под 12% годовых, хотя средняя ставка валютного займа на тот момент составляла всего 5%. Ответ на этот вопрос нардепы так и не получили.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что правительство должно немедленно провести заседание для обсуждения проблем "Укрзалізниці" и уволить наблюдательный совет, который довел компанию до кризисного состояния.

В то же время экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что скандалы вокруг Наблюдательного совета "Укрзалізниці", на содержание которой тратятся миллионы, дискредитируют реформу корпоративного управления и призвал уволить весь состав совета, а также изменить состав правления.