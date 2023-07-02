Всеобщая мобилизация в Украине: кому могут разрешить служить по месту жительства
Служить только по месту жительства во время действия военного положения имеют право многодетные родители, те, кто воспитывает несовершеннолетнего ребенка самостоятельно, те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью, и другие категории граждан. Список таких категорий приведен в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Об этом рассказал юрист Михаил Лобунько. Он отметил, что в ст. 23 упомянутого закона говорится, что проходить службу по месту жительства могут следующие категории лиц:
– те, кто воспитывает несовершеннолетнего ребенка самостоятельно,
– те, кто воспитывает несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (биологические родители или попечители, опекуны, родители-воспитатели, приемные родители),
– те, кто воспитывает ребенка, имеющего одну из болезней из перечня, приведенного в законе (в частности, ДЦП, орфанные заболевания, инсулинозависимый сахарный диабет и ряд других болезней),
– лица, на содержании которых находится их совершеннолетний ребенок с I или II группой инвалидности,
– те, кто осуществляет постоянный уход за больным ребенком, женой, родителями или родителями жены или мужа (оформление постоянного ухода предусматривает иную процедуру, нежели оформление опеки),
– усыновители, приемные родители, попечители, опекуны или родители-воспитатели, которые содержат несовершеннолетних детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки,
– те, кто имеет жену или родителей (собственных или жены) с II или I группой инвалидности,
– опекуны лица с инвалидностью, имеющей недееспособность, в установленном порядке подтвержденное судом.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данном этапе нет задачи привлечь и мобилизовать на войну всех украинцев. Он отметил, что люди устают от войны, однако нельзя назвать наших граждан демотивированными.
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