'Люди устают': Зеленский прояснил, будут ли мобилизовать на войну всех украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не стоит задача привлечь и мобилизовать на войну против РФ всех украинцев. Он отметил, что люди устают от войны, однако нельзя назвать наших граждан демотивированными.

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Об этом Зеленский сказал в интервью представителям испанских СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он напомнил о событиях в начале полномасштабного вторжения России: тогда люди сами выстраивались в очереди в военкоматамы, чтобы получить оружие и отправиться на передовую – их никто не толкал на фронт, так как они сами хотели туда поехать.

"У нас не стоит задача привлечь всех украинцев. Люди в любом случае устают от войны, и это факт. Потому что это сложно. Люди теряют близких и родных. Но сказать, что у нас люди демотивированы, и что люди не хотят победить, это мне кажется несправедливо", – подчеркнул президент.

Он отметил, отвечая на вопрос о темпах мобилизации в Украине, что наши военные самостоятельно рассчитывают необходимое количество сил и средств. Именно от них поступает сигнал о том, сколько украинцев нужно мобилизовать.

Также происходит подготовка резервов – у Украины они есть, однако о них специально не говорят. Враг не должен знать о количестве украинских резервистов, поэтому в публичном пространстве этот вопрос не обсуждается.

Зеленский объяснил, в чем состоит сложность поиска замены для раненого на фронте бойца. Если это был военный, который уже определенное время провел на этой войне, поставить на его место неподготовленного человека с улицы не получится.

У тех же кадровых офицеров, которые участвуют в войне с 2014 года, вообще есть неоценимый опыт.

"Я вам скажу, что когда таких ребят меняют на профессиональных военных, но современных, которые без опыта – это большая разница. А если вы хотите поменять на обычного гражданского, то это колоссальная разница. Поэтому они проходят соответствующую подготовку", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине упрощен порядок оформления отпуска по состоянию здоровья или увольнения из рядов Вооруженных сил для раненых военных. Теперь для этого не нужно возвращаться в воинскую часть.

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