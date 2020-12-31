Все вакцины от коронавируса для украинцев будут бесплатными, – глава Минздрава

Карина Бондаренко Общество 11:43, 31.12.2020 Обновлено: 12:20, 31.12.2020

Все вакцины против коронавирусной инфекции для украинцев будут абсолютно бесплатными.

Об этом на ежедневном брифинге 31 декабря сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он отметил, что препарат компании "Синовак" – не единственная вакцина, которую будут закупать за государственные средства.

"Все вакцины, все без исключения, которые покупаются за государственные средства будут абсолютно бесплатны для всех украинцев. Это та стратегия, которая есть в Министерстве здравоохранения, это то, что было утверждено президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы должны обеспечить соответствующий доступ к вакцинам для всех без исключения граждан Украины", – подчеркнул Степанов.

Министр отметил, что министерство находится на финальной стадии подписания договоров с ведущими мировыми компаниями-производителями вакцин от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине циркулирует несколько разновидностей COVID-19 глобальной генетической линии B, которая пошла из Китая. В ЦОЗ рассказали, какие именно варианты зафиксировали.

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