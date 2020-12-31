Все вакцины от коронавируса для украинцев будут бесплатными, – глава Минздрава

Все вакцины против коронавирусной инфекции для украинцев будут абсолютно бесплатными.

Об этом на ежедневном брифинге 31 декабря сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он отметил, что препарат компании "Синовак" – не единственная вакцина, которую будут закупать за государственные средства.

"Все вакцины, все без исключения, которые покупаются за государственные средства будут абсолютно бесплатны для всех украинцев. Это та стратегия, которая есть в Министерстве здравоохранения, это то, что было утверждено президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы должны обеспечить соответствующий доступ к вакцинам для всех без исключения граждан Украины", – подчеркнул Степанов.

Министр отметил, что министерство находится на финальной стадии подписания договоров с ведущими мировыми компаниями-производителями вакцин от коронавируса.

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