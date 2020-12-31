Всі вакцини від коронавірусу для українців будуть безкоштовними, – глава МОЗ

Всі вакцини проти коронавірусної інфекції для українців будуть абсолютно безкоштовними.

Про це на щоденному брифінгу 31 грудня повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Він зазначив, що препарат компанії "Сіновак" – не єдина вакцина, яку будуть закуповувати за державні кошти.

"Усі вакцини, всі без винятку, які купуються за державні кошти будуть абсолютно безкоштовні для всіх українців. Це та стратегія, яка є в Міністерстві охорони здоров'я, це те, що було затверджено президентом України Володимиром Зеленським. Ми повинні забезпечити відповідний доступ до вакцин для всіх без винятку громадян України", – підкреслив Степанов.

Міністр зазначив, що міністерство знаходиться на фінальній стадії підписання договорів з провідними світовими компаніями-виробниками вакцин від коронавірусу.

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