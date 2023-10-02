'Все двигается вперед': Халюк Байрактар рассказал, когда будет построен завод по производству Bayraktar в Украине

Строительство завода Bayraktar в Украине, как ожидается, завершится через полтора года. В общей сложности в проект планируются инвестировать примерно 100 млн долларов.

Об этом директор компании Халюк Байрактар рассказал в интервью "Радио Свобода". По его словам, между Турцией и Украиной создан Стратегический совет высокого уровня.

В феврале 2022 года, только за месяц до масштабной войны, чтобы поддержать инвестиции в Украину, механизмы стимулирования, между странами также было заключено рамочное соглашение в сфере аэрокосмических и других высоких технологий. Это соглашение после одобрения украинскими и турецкими властями уже вступило в силу.

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"Уже после этого мы начали наши инвестиции в Украину, в мае 2023 года. Мы начали процесс строительства, предприняли необходимые базовые шаги. Мы ожидаем завершить строительство завода за полтора года, такие наши надежды. Все двигается вперед, завод строится, и это достаточно большие. инвестиции. Общая сумма, которую мы собираемся вложить в Украину, составит 100 миллионов долларов", – отметил Халюк Байрактар.

Он добавил, что риски из-за войны и из-за человеческих ресурсов есть, но, несмотря на это, инвестиции продолжатся.

"Продолжается большая война, поэтому непросто вести строительные работы так, как нам бы этого хотелось, но мы продолжаем инвестировать, и мы верим в будущее Украины, мы верим в сотрудничество наших стран. Это было инвестиционное решение, принятое перед войной между нашими странами. Поэтому мы не останавливаем начатое только из-за сложившейся ситуации, а продолжаем работать", – объяснил директор компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине началось строительство завода по производству беспилотных летальных аппаратов Bayraktar турецкой компании Baykar. Там будут производить и другие вещи, о которых пока нельзя говорить.

В конце июня турецкая компания Baykar получила разрешения на производство в Украине беспилотников Bayraktar TB2 и AKINCI SİHA. Ожидается, что их разработка начнется с 2025 года.

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