Вручение повесток под запись камер и меньше отсрочок: все, что нужно знать о мобилизации в Украине в июле

В Украине недавно вступили в силу новые правила вручения повесток – представители ТЦК начали работать с нагрудными камерами. А еще был расширен список тех, кто подлежит мобилизации, из-за чего отсрочек от службы может стать меньше.

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Действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране продлено по меньшей мере до 18 августа 2023 года, поэтому в ряды ВСУ продолжат призывать граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которые способны выполнять воинскую обязанность. OBOZREVATEL собрал данные о том, что нужно знать о мобилизации в июле.

Какие виды повесток и как они выглядят?

Повестка для уточнения данных

Такой вид документа вручается для уточнения военно-учетных данных для обновления информации о составе семьи, информации о трудоустройстве, наличии или отсутствии детей, состоянии здоровья военнообязанных. После проверки могут быть обнаружены основания для освобождения от службы.

Повестка на медкомиссию

Она под подписью военного комиссара обязывает призывника пройти медицинское обследование, после которого выдается документ с заключением военно-врачебной комиссии (ВВК) о пригодности или непригодности к военной службе.

Повестка на призыв в ВСУ

Вручение этого документа предусматривает вызов в военкомат для призыва на срочную службу. Последний во время действия военного положения в Украине не проводится. Но на районные (городские) призывные комиссии возлагается организация и проведение медосмотра лиц, состоящих на воинском учете призывников и достигших 27-летнего возраста, взятие их на воинский учет военнообязанных или исключение из него; направление призывников, которые изъявили желание поступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения высшего образования, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении. Еще таким лицам могут предложить контрактную службу в ВСУ.

Мобилизационное распоряжение

Такой вид повестки вручается военнообязанным лицам, которые прошли медкомиссию и признаны пригодными к несению военной службы. В основном мобилизационное распоряжение вручается при объявлении мобилизации. В нем говорится об обязанности явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.

Повестки нового образца

С января 2023 года в Украине начали издавать повестки нового образца. От предыдущих они отличаются тем, что вместо военных комиссариатов указаны ТЦК и СП. Там перечислено больше документов, которые нужно принести в центр для уточнения своих данных. Также четко указано, что военнообязанный будет нести ответственность неявку без уважительной причины.

Что касается вида повесток, то это лист бумаги, где вверху указана фамилия, имя и отчество военнообязанного, приказ явиться по месту вызова и подпись военного комиссара с печатью, а в нижней части ставится подпись лица, получающего документ.

На самом деле единого образца заполнения повесток нет. У одних можно увидеть формулировку предлагаю явиться, у других – приказ, приказываю.

Как и где должны вручать повестку?

Законодательством не определен четкий порядок, как именно нужно вручать повестки. Готовят их только работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а вручать могут где угодно (на улице, блокпосту, рабочем месте или по месту жительства):

– непосредственно должностные лица ТЦК и СП:

– представители органов самоуправления;

– руководители предприятий, учреждений, организаций, в частности учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности – своим работникам и студентам;

– владельцы домов лицам, проживающим там.

Повестка должна быть вручена лично в руки военнообязанному. Если он отказывается от нее, составляется акт об отказе с подписями уполномоченных лиц, свидетелей и вручается мужчине под подпись.

Следует отметить, что вручение повестки не означает, что человека сразу отправят на фронт. Это, прежде всего, делается для уточнения военно-учетных данных или прохождения медкомиссии.

Нововведение: вручение повестки под запись бодикамер

Одними из первых в Украине выходят на ежедневные патрулирования с бодикамерами, чтобы фиксировать процесс вручения повесток, военнослужащие Черниговского территориального центра комплектования и соцподдержки. На видео записывают все, что происходит во время дежурства, что должно предотвратить любые конфликтные ситуации.

Утром сотрудникам ТЦК проводят инструктаж, затем они получают бодикамеры и отправляются на патрулирование – должны проверить всех вероятных призывников.

"Стали ли они на воинский учет, если не стали, то почему. Если у человека есть письмо бронирования или отсрочки, а также выясняем нюансы и выписываем учетную повестку", – пояснил представитель Черниговского ТЦК.

Начальник ведомства Олег Гончарук добавил, что военнообязанным вручают учетную повестку, которая не означает призыва в армию, а только приглашение в ТЦК стать на учет или уточнить свои данные для прохождения ВВК.

"Вручение боевой повестки – это когда уже человек прошел медкомиссию, мы его изучили по морально-психологическим качествам, предложили ту или иную воинскую часть и знаем, куда мы ее выберем. Граждане, не явившиеся в ТЦК, подлежат административной ответственности", – пояснил он.

Как уже отмечалось, во время военного положения вручать повестки можно не только по месту жительства, но и в любых общественных местах. Видеокамера, с которой выходят на патрулирование военнослужащие ТЦК, будет фиксировать все, что происходит во время разговоров с военнообязанными, и будет служить доказательством, если возникнет конфликтная ситуация.

Отсрочок может быть меньше

Верховная рада Украины ужесточила правила, согласно которым военнообязанным предоставляется отсрочка от мобилизации. Норма была проголосована 28 июня в законопроекте №9342 о доплатах и отпусках для военных.

Изменения внесены в абз. 11 ч. 1 ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в вопросе предоставления отсрочки от призыва лицам, чьи жена (муж), один из родителей или родителей жены (супруга) имеют инвалидность I или II группы.

Так, отсрочку можно будет получить только в том случае, если в семье военнообязанного нет других людей, способных удерживать человека с инвалидностью.

"При условии, что лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать", – прописано в документе.

Правда, проголосованный закон еще должен подписать президент. Только после этого новая норма вступит в силу.

Добавим: еще в мае Кабинет министров Украины унормировал вопрос предоставления отсрочки и освобождения граждан от призыва на военную срочную службу. Изменениями предусмотрено, что отсрочка от призыва будет предоставляться призывнику, который имеет одного или нескольких детей младше 18 лет и воспитывает их самостоятельно.

Призывникам, имеющим ребенка или жену с инвалидностью, будет предоставляться не отсрочка, а освобождение от призыва.

Крым того, имеют право на освобождение от призыва на срочную военную службу призывники, которые воспитывают ребенка с тяжелыми заболеваниями, осуществляют уход за лицами с инвалидностью или за лицами, нуждающимися в нем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ТЦК выдают приказы явиться всем мужчинам для уточнения военно-учетных данных. Адвокат объяснила, будут ли наказывать военнообязанных за неявку, если повестку не вручили лично.

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