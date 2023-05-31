Кто имеет право на отсрочку и освобождение от призыва: разъяснение Минобороны

Кабинет Министров Украины нормировал вопрос предоставления отсрочки и освобождения граждан от призыва на военную срочную службу. Соответствующее постановление разработало Министерство обороны.

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Какие изменения узаконил Кабмин, сообщили в оборонном ведомстве Украины. В Минобороны также объяснили, кто по новым правилам имеет право на отсрочку и освобождение от призыва.

В частности, изменениями предусмотрено, что отсрочка от призыва будет предоставляться призывнику, который имеет одного или несколько детей младше 18 лет и воспитывает их самостоятельно.

Теперь призывникам, имеющим ребенка или жену с инвалидностью, будет предоставляться не отсрочка, а освобождение от призыва.

Также по новым правилам имеют право на освобождение от призыва на срочную военную службу призывники, которые:

воспитывают ребенка с тяжелыми заболеваниями;

осуществляют уход за лицами с инвалидностью или за лицами, нуждающимися в нем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Принудительно мобилизовать во время военного положения не могут мужчин с тяжелыми болезнями, временно или постоянно непригодными к службе. Также не подпадают под призыв осужденные и получившие отсрочку от мобилизации.

Летом военнообязанные продолжат получать повестки для уточнения мобилизационных резервов, в первую очередь речь идет о трех категориях мужчин.

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