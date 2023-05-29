Враг накопил запас ракет: в Воздушных силах объяснили, почему участились российские атаки

В последнее время страна-террорист Россия стала чаще устраивать массированные атаки на Украину. В воздушных силах объяснили, что враг накопил запас ракет.

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Такое заявление сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга в понедельник, 29 мая. Он отметил, что российские оккупанты значительно активизировались.

"Я бы сказал, что пошла серьезная активизация. Нас не менее интенсивно атаковал враг осенью и зимой. Их целью было уничтожение инфраструктуры, там летело до ста ракет. Фактически раз, два раза в неделю враг бил, но очень массированно", – сказал Игнат .

Он добавил, что сейчас Россия совершает комбинированные атаки. В частности, захватчики выпускают по территории Украины больше дронов-камикадзе и меньше ракет. При этом частота ударов увеличилась.

"Это говорит о том, что враг, возможно, имел определенную паузу в весенний период и где-то накопил запас ракет. Потому что, к сожалению, они их производят", – подчеркнул представитель Воздушных сил ВСУ.

Напомним, в Киеве в понедельник, 29 мая, раздались взрывы. Украинская ПВО сбила все вражеские ракеты. В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. В результате сбивания ПВО вражеских целей обломки упали в Подольском районе. Из-за этого произошло возгорание на крыше двухэтажного здания. Пожар локализован. Медики госпитализировали одного раненого.

Оккупационная армия России ночью понедельника, 29 мая, устроила новую атаку на Украину 35 дронами-камикадзе и 40 ракетами. В ряде регионов отработала противовоздушная оборона, но из-за падения обломков зафиксированы пожары и повреждения в Киевской и Львовской областях. В Одессе и Хмельницкой области были прилеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на воскресенье, 28 мая, Россия устроила самую массированную атаку "Шахедами" на Киев. Всего оккупанты выпустили по Украине 54 БПЛА, 52 из которых были уничтожены.