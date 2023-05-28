Россия устроила массированную атаку 'Шахедами' на Киев: есть жертва и пострадавшие в результате падения обломков

В ночь на воскресенье, 28 мая, российские войска устроили массированную атаку дронами-камикадзе на Киев. В столице прогремели взрывы, работала ПВО, было уничтожено более 20 БПЛА.

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В нескольких местах возникли пожары из-за падения вражеских дронов. Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и КГВА.

"Силы ПВО уничтожили уже более 20 БПЛА, двигавшихся на Киев. Но на столицу идет новая волна дронов. Оставайтесь в укрытиях. Не пренебрегайте своей безопасностью. Ночь будет сложной", – написал Кличко.

В Голосеевском районе прогремели взрывы и начался пожар. Обломки там упали на территорию АЗС.

"Пострадавшие – предварительно три человека, по предварительным данным один человек погиб. Информация уточняется", – сказано в сообщении.

Также в Голосеевском районе в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание крыши ТРЦ и пожар на территории стройки.

"Службы выехали на вызов с сообщением о пожаре на предприятии в Голосеевском районе", – добавил Кличко.

Позже он написал, что обломки БПЛА упали возле помещения одной из АЗС в Соломенском районе. Погиб 41-летний мужчина, госпитализировали женщину 35 лет.

"В Соломенском районе, где обломки БПЛА попали в 7-этажное нежилое здание, произошло разрушение части стены и возник пожар на 3 этаже. Спасатели работают на месте", – добавил мэр.

Кроме того, в Печерском районе столицы в результате попадания обломков произошло возгорание крыши дома. Информация о пострадавших уточняется.

Кличко уточнил, что обломки вражеского БПЛА упали на крышу девятиэтажки, туда выехали все службы. Также городской голова сообщил о взрывах в Соломенском и работе ПВО в Святошинском районе Киева.

КГВА показали последствия падения обломков в Печерском районе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 28 мая РФ устроила атаку дронами на Украину. В регионах работала ПВО.

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