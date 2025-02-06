"Врачи делают все возможное": появились данные о состоянии пострадавших в результате взрыва возле ТЦК в Каменце-Подольском

Четверо пострадавших в результате взрыва возле ТЦК в Каменце-Подольском Хмельницкой области находятся в больнице. Двое из них – в реанимации, но врачи делают все возможное для спасения и стабилизации состояния.

Видео дня

Об этом сообщил городской голова Каменца-Подольского Михаил Поситко в Facebook. Он уточнил, что медики обеспечены всем необходимым.

По его словам, врача, находящегося под наблюдением, прооперировали. Ему удалили гематому и устранили перелом черепа. Он лежит в реанимации в состоянии средней тяжести, но стабилен.

"Женщина в реанимации, состояние тяжелое, стабилизирована", – отметил Поситко.

Кроме этого, прооперировали и военного, осколки удалили. Он находится в состоянии средней тяжести и лежит в отделении травматологии. Стабильный.

Поситко добавил, что еще одна пострадавшая находится в Каменец-Подольской центральной районной больнице в удовлетворительном состоянии.

"Громада, призываю воздерживаться от негативных комментариев, сеющих раздор в обществе. Давайте помнить, кто наш общий враг", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 5 февраля в Каменце-Подольском произошел взрыв вблизи ТЦК и СП, в результате которого один человек погиб, еще четыре человека получили ранения. На месте происшествия сразу начали работать правоохранители, криминалисты, экстренные службы, а пострадавших доставили в городскую больницу.

По словам городского головы Михаила Поситко, среди пострадавших два врача, которые работали во время военно-врачебной комиссии. Также пострадал один прохожий и один военный.

Известно, что взрыв произошел в момент передачи вещей одному из военных ТЦК. Погиб именно тот человек, который принес эти вещи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!