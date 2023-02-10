В Турции из-под завалов спасли украинку и ее 4-летнего сына: появились подробности об их состоянии. Фото

В Турции спасатели вытащили из-под завалов дома, который обрушился во время землетрясения, украинку и ее 4-летнего сына. Женщина с ребенком провели под бетонными глыбами в городе Искендерун четыре дня.

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Об этом 10 февраля сообщило CNN Turk. Издание также обнародовало кадры благополучного спасения (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По предварительным данным, после продолжительного разбора завалов спасатели обнаружили гражданку Украины Елену Акгел и ее сына Юкселя.

Ребенка достали еще до того, как среди обломков образовалось отверстие. Позже помогли выбраться и его матери.

Украинку с сыном передали бригаде медиков. Сообщается, что состояние пострадавших хорошее.

Разбор завалов спасателями в этом регионе продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции после землетрясения до сих пор не могут отыскать под завалами четырех украинцев. Связь с ними пропала 6 декабря. По словам их родных, работы идут очень медленно, в первые дни после катастрофы спасателей не было вообще.

По последним данным, жертвами землетрясения 6-7 февраля в Турции стали более 16,5 тысячи людей, еще десятки тысяч пострадали. В Сирии вследствие природного катаклизма погибли более 3 тысяч человек.