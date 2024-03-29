'Поручил предложить решение': Зеленский отреагировал на петицию о запрете онлайн-казино для военных

Президент Украины Владимир Зеленский еще не определился с позицией относительно игромании среди украинских защитников. Пока он собирает информацию по этому вопросу.

Об этом глава государства рассказал в своем последнем обращении к стране. Зеленский оперативно отреагировал на соответствующую петицию, но пообещал предоставить свое решение позже.

"Сегодня очень быстро собрала необходимые голоса петиция по тематике казино – онлайн-платформ игровых. О том, как это распространено и как это влияет на часть общества. Я поручил главе Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать мне всю аналитику по этому вопросу и на следующей неделе предложить решение", – сказал Зеленский.

Интересно, что эти слова прозвучали в одном из крайне немногих обращений президента, где он не сказал ни слова благодарности украинским защитникам.

Упомянутую петицию создал военнослужащий 59 бригады Павел Петриченко. По его словам, военнослужащие, которые уже третий год находятся на фронте в стрессовых условиях, психологически уязвимы. Для многих из них азартные игры являются способом справиться со стрессом. Однако такие игры не только вызывают дофаминовую зависимость, но и ослабляют самоконтроль. Более того, некоторые "игрозависимые военнослужащие сдают в ломбарды дроны и тепловизоры", отметил Петриченко.

Автор петиции предложил внести в парламент неотложный законопроект, которым можно будет запретить доступ к онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения, а также запретить ломбардам принимать дроны, тепловизоры и другие товары двойного назначения.

Как сообщал OBOZ.UA, решить проблему чрезмерной популярности онлайн-казино в Украине и лудомании среди военных невозможно, введя тотальный запрет на азартные игры. Зато лучше на государственном уровне ограничить рекламу казино. Об этом подробно рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

Тем временем в Украине планируют ликвидировать КРАИЛ – Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей. Соответствующий законопроект уже одобрил профильный комитет Верховной Рады. В результате выдача лицензий в сфере азартных игр должна стать автоматической, а человеческий фактор будет исключен.

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