"Готовим соответствующие шаги": Зеленский проанонсировал усиление контроля над онлайн-казино

Президент Владимир Зеленский 2 апреля провел специальное совещание, которое касалось деятельности в Украине онлайн-казино. Власть готовит шаги, которые помогут лучше контролировать эту сферу и "защитить интересы общества должным образом".

Об этом глава государства рассказал в новом вечернем обращении к народу. Видео было обнародовано во вторник, 2 апреля, на YouTube-канале Офиса президента.

На совещании присутствовали представители Службы безопасности Украины, Министерства цифровой трансформации, Государственной службы специальной связи и защиты информации, а также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Литвиненко.

Президент назвал доклады, которые озвучили участники, содержательными.

"Готовим соответствующие шаги, которые добавят необходимого контроля над отраслью и помогут защитить интересы общества должным образом", – анонсировал гарант.

Как писал OBOZ.UA, 29 марта украинцы за один день собрали свыше 25 тысяч подписей под петицией, которая касалась проблематики работы игровых онлайн-платформ казино. В тот же день петицию прокомментировал президент Украины. Владимир Зеленский тогда заявил, что "поручил главам СБУ, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать всю аналитику по этому вопросу и на следующей неделе предложить решение".

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