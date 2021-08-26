Возле Ривне открыли движение по дороге на Луцк: трасса после 'Большой стройки' идеальная

Ко Дню независимости возле Луцкого кольца в Ривненской области было открыто движение по дороге национального значения Н-22 Устилуг – Луцк – Ровно. Работы на одном из крупнейших в области объектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершены уже на 95%.

Подрядчику осталось провести часть работ по обустройству придорожной инфраструктуры, сообщается на сайте Ривненской ОГА.

Дорога Н-22 относится к первой категории с четырьмя полосами движения. Протяженность восстановленного участка составила 6,2 км.

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На дороге уже уложен верхний слой дорожного покрытия, обустроены пешеходные дорожки и тротуары, установлены 13 автобусных остановок, 16 светофоров, обеспечено освещение и нанесена разметка.

На завершающем этапе дорожникам еще предстоит обустроить обочины и установить барьерное ограждение.

"Это один из крупнейших объектов "Большой стройки" в 2021 году в регионе. Здесь использован принципиально новый подход к строительству дорог в Ривненской области. Покрытие очень качественное. Верхний слой – ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон) – долговечный и обеспечивающий хорошее сцепление автомобилей с дорогой", – отметил глава Ривненской ОГА Виталий Коваль.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что программа "Большая стройка" позволила в разгар пандемии коронавируса создать в Украине около 200 тысяч рабочих мест.