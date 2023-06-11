Возле Никополя просело железнодорожное полотно: в 'Укрзалізниці' показали последствия подрыва Каховской ГЭС. Фото

Из Каховского водохранилища после подрыва оккупантами ГЭС продолжают вытекать огромные объемы воды. Из-за этого в субботу вечером, 10 июня, вблизи Никополя на Днепропетровщине просел целый участок местности с железнодорожным полотном.

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Об этом сообщила "Укрзализныця" в Facebook. Там отметили, что трагедии удалось избежать благодаря внимательности работников Приднепровской железной дороги.

Пригородные поезда были своевременно отменены, движение поездов до Никополя со станций Кривой Рог, Апостолово и Тимково временно ограничили до Чертомлыка.

Также между Чертомлыком и Никополем для подвоза пассажиров будет курсировать бесплатный автобус.

"На участке Чертомлык – Кривой Рог назначаем временный электропоезд отправлением из Чертомлыка в 19:30, прибытие в Кривой Рог в 21:00. Это значит, что отправку поезда №76/75 Кривой Рог – Киев мы задержим на ориентировочно 50 минут для пересадки никопольцев", – добавили в "Укрзалізниці".

Там рассчитывают, что на восстановление железнодорожного полотна уйдет ориентировочно три дня.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Уровень Каховского водохранилища в районе Никополя по состоянию на 06:00 субботы, 10 июня, составлял 10,55 метра. Более чем треть воды, накопленной весной, уже вытекло из-за подорванной российскими войсками дамбы.

– В сети показали, как выглядело Каховское водохранилище до и после подрыва гидроэлектростанции российскими оккупантами. Оно уже потеряло треть своего объема.

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