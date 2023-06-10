Каховское водохранилище потеряло более трети накопленной воды – "Укргидроэнерго"

Уровень Каховского водохранилища в районе Никополя по состоянию на 06:00 субботы, 10 июня, составлял 10,55 метра. Более чем треть воды, накопленной весной, уже вытекло из-за подорванной российскими войсками дамбы.

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Об этом проинформировала пресс-служба "Укргидроэнерго" на официальном сайте. За минувшие сутки уровень воды в водохранилище опустился почти на 1,2 метра.

Чтобы снизить последствия уничтожения Каховской ГЭС, украинские гидроэлектростанции работают с пониженной мощностью.

Кроме того, они продолжают аккумулировать воду в верхних водохранилищах Днепра. Это необходимо для того, чтобы иметь летний запас для экологических пробелов.

В "Укргидроэнерго" заявили, что этап устранения последствий катастрофы после достижения критического уровня воды и эвакуации населения будет еще более сложным.

"Для этого в большом количестве необходимы насосы для откачки воды. В настоящее время "Укргидроэнерго" на связи с Херсонской ОВА по поводу приобретения именно таких насосов. А также помощи с топливом", – сообщили в компании.

Как писал OBOZREVATEL:

– 9 июня Бельгия сообщила, что окажет Украине гуманитарную помощь в связи с подрывом Каховской ГЭС на 3,5 млн евро.

– На запрос Украины о помощи откликнулись также Япония и Нидерлады. Эти страны пообещали гуманитарную помощь населенным пунктам, пострадавшим из-за масштабных наводнений.

– Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев передал НАТО список срочных потребностей для преодоления последствий этой катастрофы. В Альянсе откликнулись на призыв и вскоре Украина получит от блока необходимую гуманитарную помощь.

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