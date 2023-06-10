Пустыня и болото: как выглядит Каховское водохранилище после подрыва дамбы российскими оккупантами. Видео

В сети показали, как выглядело Каховское водохранилище до и после взрыва гидроэлектростанции российскими оккупантами. Оно уже потерял треть своего объема.

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Водохранилище уже почти превратилось в пустыню и болото. Соответствующее видео появилось в соцсетях. (чтобы его посмотреть, доскролльте страницу до конца).

После подрыва дамбы началось обмеление водохранилища. Пока его глубина, по данным Укргидроэнерго, составляет чуть более 10 метров. Более трети воды, накопленной весной, уже вытекла из-за взорванной российскими войсками дамбы.

Теперь водохранилище просто исчезает. Кроме того, из-за летней жары все внезапно оказавшиеся на берегу или мели водоросли и живность уже начинают гнить.

Напомним, в Херсонской области продолжается эвакуация местных жителей, пострадавших в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Катастрофа сломала жизнь украинцев в более чем 40 населенных пунктах, для сотен тысяч людей во многих городах и селах значительно усложнен доступ к питьевой воде.

Как писал OBOZREVATEL:

– 9 июня Бельгия сообщила, что предоставит Украине гуманитарную помощь в связи с подрывом Каховской ГЭС на 3,5 млн. евро.

– По запросу Украины о помощи откликнулись также Япония и Нидерланды. Эти страны пообещали гуманитарную помощь населенным пунктам, пострадавшим из-за масштабных наводнений.

– Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев передал НАТО список срочных потребностей для преодоления последствий этой катастрофы. В Альянсе откликнулись на призыв – и вскоре Украина получит от блока необходимую гуманитарную помощь.

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