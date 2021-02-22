Каждая точка – смерть человека: в США показали, как COVID-19 убил 500 000 американцев

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Мир
3,1 т.
The New York Times показал смерти 500 тыс американцев от коронавируса

Американское издание The New York Times номером от 21 февраля 2021 года почтило память погибших от коронавируса в США, изобразив на первой полосе своеобразную диаграму смертности от этой болезни.

Изображение первой страницы газеты опубликовано в Facebook The New York Times. Каждый летальный случай изобразили черной точкой, соответственно, можно различить более светлые участки – когда смертность была ниже, и более темные, а местами и вовсе черные – когда она росла.

"Каждая точка – утраченная жизнь", – говорится в подписи к публикации.

В комментариях к ней люди начали делиться собственными историями и потерями. Множество из 6,5 тыс комментаторов написало, что не стало кого-то из родных. Другие же выражали печаль, сострадание, призвали носить маски и соблюдать карантин.

Американское издание изобразило каждую смерть от коронавируса точкой
Комментаторы рассказали о своих потерях
Пользователи выразили печаль и сочувствие
Издание своеобразно изобразило смерти от коронавируса 500 000 американцев

Напомним, согласно данным сайта Worldometers, по состоянию на 21 февраля в США зафиксировано 28 752 324 случаи заболевания коронавирусом, умерли от болезни 510 930 человек.

Ранее американское издание Daily Mail написало, что из-за пандемии COVID-19 2020 год станет самым смертоносным в истории США. Даже несмотря на то, что в стране началась массовая вакцинация двумя препаратами, может пройти еще несколько месяцев, прежде чем прививки остановят распространение вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

СШАКоронавирусгазета The New York Times