Каждая точка – смерть человека: в США показали, как COVID-19 убил 500 000 американцев

Американское издание The New York Times номером от 21 февраля 2021 года почтило память погибших от коронавируса в США, изобразив на первой полосе своеобразную диаграму смертности от этой болезни.

Изображение первой страницы газеты опубликовано в Facebook The New York Times. Каждый летальный случай изобразили черной точкой, соответственно, можно различить более светлые участки – когда смертность была ниже, и более темные, а местами и вовсе черные – когда она росла.

"Каждая точка – утраченная жизнь", – говорится в подписи к публикации.

В комментариях к ней люди начали делиться собственными историями и потерями. Множество из 6,5 тыс комментаторов написало, что не стало кого-то из родных. Другие же выражали печаль, сострадание, призвали носить маски и соблюдать карантин.

Напомним, согласно данным сайта Worldometers, по состоянию на 21 февраля в США зафиксировано 28 752 324 случаи заболевания коронавирусом, умерли от болезни 510 930 человек.

Ранее американское издание Daily Mail написало, что из-за пандемии COVID-19 2020 год станет самым смертоносным в истории США. Даже несмотря на то, что в стране началась массовая вакцинация двумя препаратами, может пройти еще несколько месяцев, прежде чем прививки остановят распространение вируса.

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